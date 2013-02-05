عارضات ازياء يرشحن انفسهن للإنتخابات القادمة في لبنان

أعلنت العارضة ميريام كلينك نيتها الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، وجاء بعدها إعلان عارضة الأزياء وصاحبة وكالة "Nathaly,s Agency" ناتالي فضل الله نيتها الترشح أيضا.

وفي حديث لها لإحدى الإذاعات اللبنانية، نقلته "القبس" أكدت فضل الله أن ترشحها للانتخابات النيابية ليس وليد البارحة، بل يعود إلى عشر سنوات.

ولفتت إلى أن الأصدقاء شجعوها ومن بينهم سياسيون لا ينتمون إلى أي لون أو طرف، كما طالبوها بعدم مغادرة لبنان، خاصة أنها تطمح إلى التغيير وإلى تحقيق بعض مطالب اللبنانيين الذين أوصلهم "الطاقم الحاكم" إلى اليأس والفقر والمعاناة.

وتوجهت إلى النساء، قائلة: "شيلو الغيرة من بين بعضنا لنوصل للبرلمان" فالعنصر النسائي عليه المشاركة الفعالة، مضيفة "وما ينقصنا شي، وإذا الله راد فسوف أترشح إلى رئاسة الجمهورية".



من جهة أخرى أعلنت ميريام كلينك أنها تؤيد تعديل قانون الجنسية والسماح للمرأة بمنح جنسيتها إلى أطفالها، إن لم يكن لأزواجهن، وأنها أيضا تؤيد الزواج المدني كخيار.



وبحسب ما ذكرت "ديلي ستار" فإن ميريام تعتزم تأمين الكهرباء والإنماء ولقمة العيش للفقراء والبيئة، وإقامة مخيمات مؤقتة للاجئين السوريين، وفي نهاية المطاف التخلص من نظام الحصص الطائفية في الحكومة.