نجوم هوليوود يملكون أسلحة نارية لحالات الخطر

أشار تقرير لصحيفة "واشنطن تايمز"، عرضته شاشة قناة "العربية" إلى أن عدداً من نجوم هوليوود يملكون أسلحة نارية، ويؤكد بعضهم أنه لن يتوانى عن استخدامها في حالة تعرضه لأي خطر.



وأكدت أنجيلينا جولي أنها تملك بندقية في منزلها وتحتفظ بها لحماية أفراد أسرتها، موضحة أنها ستطلق النار بلا تردد على أي شخص يفكر في إيذاء أطفالها.



كما أشارت الممثلة والإعلامية الأمريكية ووبي غولدبرغ، والنجم جيمس إيرل جونز إلى احتفاظهما بالأسلحة النارية في منزليهما للدفاع عن النفس أمام أي اعتداء.



أما دونالد ترامب فلا يمكنه الاستغناء عن سلاحه الذي سيسعفه أيضا خلال ساعات الخطر.