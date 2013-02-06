تعليق رخصة سائق لمدة 9 قرون

يحمل سائق كولومبي مثل أمام النيابة العامة لقتله إحدى المارات في بوغوتا، الرقم القياسي في مجال المخالفات المرورية، مع تعليق رخصة القيادة التي يملكها لمدة 9 قرون على ما أفاد مصدر قضائي.



وللرجل سوابق كثيرة في مجال المخالفات المرورية، ولاسيما القيادة في حالة سكر، وكان ملاحقاً بتهمة القتل إثر هذا الحادث الأخير الذي يعود إلى سبتمبر/أيلول 2011. وكان الرجل تحت تأثير الكحول عندما اصطدم بامرأة في السابعة والثمانين فأرداها وأصاب ابنها بجروح.



وخلال مثوله أمام القاضي تبين لهذا الأخير أن رخصة القيادة الخاصة بهذا الرجل سحبت منه حتى العام 2999.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن: «وزارة النقل علقت رخصته في أكتوبر/تشرين الأول 2011 لمدة تسعة قرون مقبلة».



ويتميز هذا السائق أيضاً بأنه كدس الغرامات المرورية ليصل مجموعها إلى أكثر من 1.4 مليار بيزو، أي أكثر من 780 ألف دولار.



وفي كولومبيا يواجه الأشخاص الذين يدانون بتهمة قيادة السيارة في حالة ثمل بغرامة قد تصل إلى 26 مليون بيزو "حوالي 15 ألف دولار".

ويواجهون أيضاً احتمال تعليق رخصة السوق وأن توجه إليهم تهمة القتل من دون أسباب تخفيفية في حال وقوع قتلى.

