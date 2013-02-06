قاض بحريني يحكم بغرامة دولارين ونصف على عامل أكل ٣ حبات نبق

حكمت محكمة جنائية في البحرين بتغريم آسيوي دينار واحدا (ما يعادل دولارين ونصف) بعد اتهامه بالشروع في سرقة 3 حبات من ثمرة النبق سقطت من شجرة بمزرعة في منطقة باربار، بعد حبسه 20 يوماً على ذمة القضية.



وبينت التحقيقات أن المتهم حضر إلى البحرين 25 يوماً قبل الواقعة، وكان يعمل صياداً بأحد المراكب، إلا أنه يحصل على أول راتب في عمله. وفي يوم الحادثة خرج برفقة أصدقائه الثلاثة، فشعر بالجوع، لكنه لم يملك المال لسد جوعه. وخلال مروره مع أصدقائه بالقرب من مزرعة لا يحدها سور، شاهد رفاقه ثلاث حبات من النبق على الأرض، فأعطوها لصديقهم الجائع.



ولاحظ صاحب المزرعة الحادثة، مما دفع بالصيادين إلى الفرار هاربين منه، وأثناء الجري سقطت محفظة المتهم فالتقطها المجني عليه، وتقدم ببلاغ لدى الشرطة وزودهم بالبيانات الموجودة بالمحفظة.



وأحيلت القضية إلى النيابة العامة بعد أن تم إلقاء القبض على المتهم، وسرد لهم تفاصيل الحادثة فوجهت له تهمة الشروع في سرقة وتم حبسه على ذمة القضية، وبعد مرور أكثر من 20 يوماً تمت إحالته للمحكمة.



ومثل المتهم أمام المحكمة، ورغم بيان القضاة لصاحب المزرعة أن الإسلام يبيح الأكل من ثمار مزرعته في حال استئذانه، أصر صاحب المزرعة على الاستمرار في الدعوى وعدم التنازل.



ونظراً لظروف الدعوى قضت المحكمة بتغريم المتهم ديناراً فقط عن تهمة الشروع في السرقة. وأثارت القضية عاصفة من التهكم والنكات حول إصرار صاحب المزرعة على محاكمة الآسيوي.