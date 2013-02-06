هاي كيكرز صرعة شبابية خليجية ساخرة في موقع كيك

في الوقت الذي ظل موقع "فيسبوك" سيدا لفترة طويلة على بقية مواقع التواصل الاجتماعية، جاء موقع "تويتر" ليجرد "الفيسبوك" من مكانته وموقعه وريادته، ولا يزال حتى يومنا هذا متفردا في الصدارة، إلا أن مواقع أخرى بدت بسحب البساط شيئا فشيئا مثل موقع "انستغرام" الذي بدت فكرته بسيطة ومبنية على أن كل شخص لديه ألبومه الشخصي متحكما بعرضه على العامة أو يبقيه في حيز الخاص والمقربين والأعضاء الذين يقبلهم ويسمح لهم بالدخول لذلك الالبوم.



يدخل اليوم موقع آخر ضمن المنافسة، وهو موقع كييك "keek" الذي وإن وصفه البعض بأنه موقع "استهبال" أكثر منه تواصلا اجتماعيا، لكنه في المقابل بدأ بحصد الملايين من المشتركين والمتصفحين، بل بدأ باجتذاب أشهر النجوم العرب وفي مقدمتهم المطربة أحلام، بالإضافة إلى المطربة اليمنية بلقيس وغيرهما.



فكرة "كييك" تقوم على تسجيل المستخدم فيديو قصير يقوم خلالها بالترحيب بالأعضاء، ثم يقول رسالته المرئية والصوتية على ألا تتجاوز مدة التسجيل 36 ثانية، أي أنها بمثابة فلاشات سريعة.



قلة من الأعضاء الذين استثمروا الموقع لتسجيل رسائل فيديو سامية، فقد قام سعودي بتصوير منازل أسر فقيرة، وفي كل نهاية رسالة مرئية، يضع حساب تبرع للأسرة الفقيرة، ورغم ذلك لم تجد رسائله التصويرية صدىً كبيرا مثلما يحدث مع آخرين يقومون بتسجيل فيديوهات تتطرق إلى نوعية سياراتهم أو أماكن تواجدهم بطريقة ساخرة.



المطربة أحلام أحد هؤلاء الأعضاء، حيث قامت بتصوير عدد من المشاهد، من بينها كيف تطبخ، وكيف تضع ماكياجها.



يقول فهد الكندري أحد أعضاء موقع "كيك" إنه اقتنع مؤخرا بأن الفيديوهات المليئة بالاستهبال والسخرية هي التي تحقق أعلى مشاهدة، بعكس التسجيلات المرئية الأخرى حتى وإن كانت تقدم رسائل إنسانية سامية.



وأضاف "حتى أن البعض تجاوز حدود الأدب، وبحسب الكندري فإن بعض الحكومات الخليجية بدأت بفرض حظر على الموقع بسبب "مياعة" بعض الشباب من الجنسين، وتخطيهم للآداب والأخلاق العامة.



واستغرب الكندري من بعض النجوم الذين يصورون فيديوهات يعرضون فيها أنهم حاليا يقودون مركباتهم، أو بالفراش أو ابتاعوا وسادة أو يأكلون الحلو.



وبحسب تقرير سابق لموقع "الاقتصادية" فإن الشباب السعودي تصدر زوار الموقع بنسبة تفوق الـ32% يليهم الشباب الأمريكي ثم الكويتي فالإماراتي، فيما حلت عمان في المركز الـ9، حيث يتبين أن 4 دول خليجية ضمن الدول العشر الأولى.



اللافت للنظر أن جميع تسجيلات الشباب الخليجي تبدأ بتحية للأعضاء بطريقة ساخرة "هاي كيكرز" وقد أصبحت جملة شائعة في جميع ما يعرضه الأعضاء.

