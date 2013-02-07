منظمة الرفق بالحيوان تصف بيونسي بـ"الوحشية"

هاجمت منظمة الرفق بالحيوانات "بيتا" المغنية الأمريكية بيونسي، لإقدامها على ارتداء زي مصنوع من الجلد الطبيعي أثناء غنائها في نهائي مباريات كرة القدم الأمريكية "سوبر بول".



وأفاد موقع "يو أس ماغازين" الأمريكي أن "بيتا" صبت جام غضبها على بيونسي بسبب زيها الأسود المصنوع من جلد سحالي "الإغوانا" والأفاعي، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية.



ونشرت "بيتا" بياناً جاء فيه "نراهن أنه لو شاهدت بيونسي التسجيلات المصورة التي نعرضها ما كانت لترتدي شيئاً مصنوعاً من جلود الأفاعي والسحالي والأرانب وغيرها من الحيوانات التي تقتل وهي تعاني من الألم".



وأضافت أن أزياء اليوم تميل إلى الخيار الإنساني، لكن زي بيونسي في سوبر بول شذّ عن هذه القاعدة.



يشار إلى أن "بيتا" غالباً ما تهاجم النجوم الذين يختارون شراء أشياء مصنوعة من فراء الحيوانات وجلودها، وآخرهم ليدي غاغا، وهي تتهمهم بالوحشية.



ويذكر أن المنظمة انتقدت بيونسي في وقت سابق من هذه السنة على ارتدائها معطفاً من الفرو خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.