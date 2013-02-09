تظاهرات ضد استغلال نساء البرازيل على وقع كرنفال ساو باولو

تظاهرت ناشطات من حركة "فيمين" النسوية عاريات الصدر، في يوم إطلاق فعاليات كرنفال ريو دي جانيرو ضد السياحة الجنسية في البرازيل، وذلك في مطار ريو الدولي.

وتضم حركة "فيمين"، التي فتحت مؤخرا مكتبا لها في ريو، 20 عضوا في البرازيل. وتأسست هذه الحركة في العام 2008 في أوكرانيا بهدف القضاء على الذكورية والاستغلال والسياحة الجنسية.

وقالت ساره وينتر (20 عاما) رئيسة الفرع البرازيلي للحركة إن "الهدف من هذه التظاهرة هو التنديد بالسياحة الجنسية التي ترتفع بنسبة 30% خلال فعاليات الكرنفال".

وفي العام 2004، اعتمدت البرازيل خطة وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي الذي يطال القاصرين، ووضعت مدونة سلوك لموظفي قطاع السياحة.

وفي ساو باولو انطلق المهرجان السنوي مع آلاف راقصات السامبا مساء الجمعة تحت قطرات الشتاء في المدينة الواقعة جنوب البرازيل، وافتتحت سبع مدارس متنافسة للسامبا المهرجان، وتبخترت راقصاتها على وقع الطبول وصولا إلى مدرج ساو باولو.

والسبت، تتنافس 7 مدارس أخرى، وتستمر المسابقة على اللقب حتى الاثنين، علما أن كل مدرسة تضم حدود 4 آلاف راقصة.

وكرنفال ساو باولو، الذي انطلق قبل 20 سنة، لا يتمتع بالشهرة نفسها التي يتمتع بها كرنفال ريو دي جانيرو، لكنه ينمو سنة بعد سنة.