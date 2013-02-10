الجزائر‮ ‬العاصمة‮ ‬خامس‮ "‬أرخص‮" ‬مدينة‮ ‬في‮ ‬العالم

صنف مؤشر تكلفة المعيشة بالعالم الذي أصدرته وحدة "أيكونومست أنتلجنس" الاقتصادية، الجزائر العاصمة في المرتبة الخامسة بقائمة أرخص مدن العالم الـ10 والأقل تكلفة في المعيشة، بعد كل من مدينة كراتشي الباكستانية، تليها كل من مومباي الهندية، وبعدها نيودلهي في المرتبة الثالثة وكاتماندو رابعا.

وأظهر المؤشر الذي نشرته صحيفة "الرياض"، أن مدينة جدة تعد هي الأخرى من ضمن مدن العالم الأقل تكاليف في المعيشة باحتلالها المركز التاسع، في قائمة أرخص مدن العالم.

وكشفت الدراسة من جهة أخرى، أن آسيا وأستراليا بهما 11 مدينة من بين أكثر من 20 مدينة غلاء بالعالم، بينما تقع ثماني مدن في أوروبا ومدينة واحدة في أمريكا الجنوبية، ولم تدخل القائمة أي من مدن أمريكا الشمالية.

ويعتمد هذا المسح السنوي على حساب تكلفة أكثر من 160 سلعة تتراوح بين الأغذية والملابس والأعمال المنزلية، النقل والخدمات، ليظهر مسح 2013، استعادة طوكيو لقب أكثر المدن غلاء بالعالم.