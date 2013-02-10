انبهار طفلة بقطار يحصد مليوني مشاهدة في "يوتيوب"

حصد فيديو يظهر فتاة صغيرة تشاهد القطار للمرة الأولى في حياتها إعجاب مستخدمي موقع "يوتيوب"، لما فيه من لحظات من الدهشة البريئة والترقب.



ويظهر الفيديو الفتاة مادلين، وهي تنتظر القطار مع والدها لترتاده لأول مرة، كهدية لعيد ميلادها الثالث.



وحصد الفيديو حوالي مليوني مشاهدة، وأكثر من ألف تعليق من مشاهدين أعجبوا بردة فعل الطفلة على مشاهدة القطار وحماستها لركوبه.