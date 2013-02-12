النساء يقدن القطارات في المجر

قامت الجمعية الوطنية للسكك الحديدية في المجر للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 145 عاما بإطلاق دورة مفتوحة للنساء بغية تدريبهن على قيادة القطارات، بحسب ما أعلنت الجمعية في بودابست.

وتعتبر الجمعية الوطنية للسكك الحديدية من كبرى الشركات الموظفة في المجر، مع 38 ألف وظيفة، غير أن قيادة القطارات كانت حتى الآن حكرا على الرجال.

وبصورة إجمالية، التحق بهذه الدورة التدريبية الممتدة على 13 شهرا 21 شخصا، من بينهم سبع نساء.

وخلال مؤتمر صحافي عقد الاثنين، قالت إيلونا دايفيد مديرة الجمعية إن تعيين نساء لقيادة القطارات يعد من الخطوات الرامية إلى تحديث الشركة.

وأضافت "نتوقع الأداء عينه من الرجال والنساء".