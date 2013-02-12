عاصفة ثلجية محتملة على شمال شرق الولايات المتحدة

توقعت أجهزة الرصد الجوي، الخميس، هبوب عاصفة ثلجية قوية، اليوم الجمعة، على مناطق شمال شرق الولايات المتحدة المكتظة بالسكان، حيث ستلتقي عاصفتان فوق المنطقة، متحدثة عن عاصفة "تاريخية محتملة".

ورغم أن ولاية نيوانغلند تمتعت بطقس شتوي معتدل نسبياً حتى هذا الوقت من العام، فإنه من المتوقع أن تهب عليها عاصفة تحمل ثلوجاً وأمطاراً وصقيعاً وتصاحبها رياح باردة الجمعة وحتى السبت.

وحذر مركز الرصد الجوي الوطني الحكومي الخميس من "عاصفة شتوية كبيرة" وتساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى ما بين ثلاثين وستين سنتيمتراً، وهبوب رياح تصل سرعتها إلى خمسة وسبعين ميلاً في الساعة، وتؤثر في حركة النقل والكهرباء، ويتوقع حدوث فيضانات ساحلية في بوسطن شمالاً.



وقال مركز "اكيوويذر" الخاص إن مدينة نيويورك قد لا تتأثر كثيراً بالعاصفة رغم احتمال أن تغرق المدينة تحت الثلوج في حال تداخلت العاصفتان - إحداهما قادمة من الغرب والأخرى من الجنوب - بسرعة كبيرة.

ويتوقع أن تكون بوسطن الأكثر تأثراً بالعاصفة، حيث سيبلغ ارتفاع الثلوج فيها نحو 60 سم.

وتم إلغاء حوالي 2000 رحلة جوية الخميس، وقرابة 500 رحلة الجمعة، وفق موقع إلكتروني متخصص في رصد حركة الطيران.