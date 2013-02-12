مقهى "الكوارث" يقدم الطعام على وقع زلزال بدرجة 7.8

يبدو أن لا حدود للغرائب في هذا العالم، ولعل آخرها "مقهى الكوارث"، الذي يوفر لمرتاديه تجربة فريدة من نوعها وغير متوفرة في أي مقهى آخر في العالم.

فهذا المقهى الذي يقع في "يوريت دي مار" في إسبانيا يمكن زبائنه من تناول الطعام على وقع هزات زلزال بقوة 7.8، وبالرغم من أن الأمر غريب ومريب للبعض فإنه يشهد إقبالاً كبيراً ويشترط الحجز فيه شهراً مقدماً، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.

يذكر أن يوريت دي مار (بالإسبانية: Lloret de Mar) وهي بلدية تقع في مقاطعة جرندة التابعة لمنطقة كتالونيا شمال شرق إسبانيا. ويبلغ عدد سكان هذه البلدة الجميلة 40282 نسمة بحسب إحصاء عام 2011.