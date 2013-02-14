أحذية من الشوكولا بمناسبة عيد الحب

يعمل منسقو الزهور وصانعو الشوكولا على مدار الساعة بمناسبة عيد الحب، ويتسابق المصممون على خلق كل ما هو غريب وفاخر لإرضاء أذواق المتسوقين المختلفة.



أحذية "أندريا بيدرازا" في دالاس – تكساس، المصنوعة من الشوكولا، هي الأكثر شعبية، ولاقت الكثير من الاهتمام في الأسابيع التي سبقت عيد الحب، وقد صممت بأسلوب أحذية "كريستيان لوبوتان"، مع نعل أحمر وكعب عال مملوء بالحلوى.



وترضي هذه الأحذية وفق ما نشرته مجلة ماي مول عن "ميل أون لاين"، عشاق الموضة والشوكولا على حد سواء، حيث عمدت السيدة "بيدرازا" على خلق هذه النماذج المقلدة لأحدث الماركات، مشغولة بعناية من قوالب الشوكولا ومليئة بالحلوى ومغطسة بالألوان وبموديلات مختلفة، منها المنقط، والمخطط، ومرشوشة بالسكر الأبيض، بمكونات فاخرة لإرضاء المتذوقين.



وتقول السيدة بيدرازا إنه على الرغم من أن الإقبال الكبير على المجموعة الواسعة من أحذية الشوكولا هو من النساء، إلا أن للرجال أيضاً حصة، ومنهم من يرغب بتصميم خاص، وبزيادة الحلوى داخل الكعب لمفاجأة الشريكة، لذلك تبقي أزواجا إضافية من الأحذية لمتسوقي آخر لحظة، ويتراوح سعر زوج أحذية الشوكولا من 30 إلى 55 دولارا أو أكثر إذا كانت السيدة ترغب بملء الكعب بالشوكولا.