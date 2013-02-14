العالم يحتفل بعيد الحب.. و6 ملايين أمريكي يعقدون قرانهم



يحتفل العالم اليوم بعيد الحب أو ما يعرف بـ"سانت فالنتين داي"، وبهذه المناسبة قرر ملايين الأزواج حول العالم عقد قرانهم في هذا اليوم، بينهم ستة ملايين أمريكي.

يقول شكسبير: "ما الحب إلا جنون".. هي مقولة تُترجم في هذا اليوم من كل عام، إذ وصل الأمر بعشاق تايلاند للمشاركة في مسابقة أطول قبلةٍ تحت اسم يوم الحب.

أما اليابان فمزجت الحب بالحلوى، فيجري تحضير وجوه من الشوكولا لهذه المناسبة.

لكن نساء من دول شرق أسيا أردن توظيف هذا اليوم في خدمة قضاياهن، فخرجن بأصواتهن لينددوا بالتحرش الجنسي والاغتصاب. كما خرجت مسيرات عدة في كل من الهند وأفغانسيان ونيبال.

أما المملكة المتحدة فحظي شيمبانزي في قفصه بفرصته ليحتفل بعيد الحب، فبدلاً من التقاط موزته المفضلة اليوم، بدأ يلاحق كل ما هو باللون الأحمر.

وتتشابك الأيادي وتزدان المحال التجارية في روما الإيطالية التي طالما قصدها العشاق ليستمتعوا برحلة تبدأ من ضفاف نهر البندقية.

وفي وطننا العربي أراد لبنان أن يتحدى الوضع الأمني غير المستقر، فاصطبغت شوارعه باللون الأحمر الذي طغى في الجو.

وأخيراً، بين مشاتل الأزهار هذه تُجمع الزهور وتُحضر على اختلاف أشكالها في غزة التي وَجدت في الورد الأحمر بريق أمل رغم الحصار.