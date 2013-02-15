انفجار نيازك على الأورال في روسيا يوقع العديد من الجرحى

أدت زخة نيازك انهمرت فوق الأورال بروسيا، مصحوبة بانفجارات نتيجة تفتت نيزك فوق المنطقة، إلى وقوع العديد من الجرحى، بحسب ما أوردت وكالة "انترفاكس" نقلاً عن إدارة منطقة تشيليابينسك.



وأعلنت الحكومة المحلية تلقيها "العديد من الاتصالات للإبلاغ عن إصابات بصدمات وجروح ورضوض".

وكان المكتب المحلي لوزارة الأوضاع الطارئة أفاد في بيان سابق بأن "نيزكاً تفتت فوق الأورال، واحترق جزئياً في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، ووصلت أجزاء منه إلى الأرض، حيث سقطت في مناطق فيها القليل من السكان في تشيليابينسك".



وتابعت الوزارة أن "المعلومات الأولية تفيد بأن 4 أشخاص أصيبوا بشظايا زجاج" بعدما أدى عصف الصدمة إلى تحطيم نوافذ العديد من المباني.



وذكر شهود لعدد من وكالات الأنباء سماع عدة انفجارات عنيفة بثت الذعر بين سكان المنطقة.