تلميذ ياباني في الحادية عشرة ينتحر للتنديد بإغلاق مدرسته

انتحر تلميذ ياباني في الحاية عشرة من العمر، الخميس، فرمى نفسه تحت قطار للتنديد بإغلاق مدرسته الابتدائية عما قريب، بحسب ما كشفت الشرطة والصحافة، الجمعة.



وأفادت الشرطة أن الصبي، الذي لم يكشف عن اسمه، قفز على إحدى السكك الحديدية في مدينة دايتو بالقرب من منطقة أوساكا.



وقال الناطق باسم الشرطة إن الصبي ترك رسالة بالقرب من حقيبة كتبه.



وجاء في هذه الرسالة "أرجوكم أن توقفوا مشروع الاغلاق مقابل موت بريء".



وكان الصبي قد وجه رسالة إلكترونية إلى امه كتب فيها "شكرا على كل ما قمت به من أجلي. أحبكم كثيرا".



وقد تم إلغاء الحفل الذي كان من المزمع ان يعقد الأحد بمناسبة إغلاق المدرسة.

