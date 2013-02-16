بلدية نيويورك ستخفف عقوبات حيازة "الماريجوانا"

أعلن رئيس بلدية نيويورك "مايكل بلومبرغ" عن احتمال تخفيف العقوبات المفروضة على حيازة الماريجوانا، ومنع الأكواب البلاستيكية المصنوعة من البوليستيرين، والمتوفرة بكثرة في المطاعم والحانات والأكشاك.



موضحا أنه من شبه المستحيل إعادة تدوير مادة البوليستيرين التي لا تتفتت في الطبيعة وتضر بالبيئة بشكل كبير.



وانتهز رئيس البلدية، الذي ينهي ولايته الثالثة في يناير المقبل، الخطاب الذي ألقاه في ملعب "باركلايز سنتر" التابع لفريق "بروكلين نتس" ليستعرض حصيلة ولاياته الثلاث التي بدأها في العام 2002.

واعتبر الملياردير الأمريكي أن مدينة نيويورك الملقبة بـ"التفاحة الكبيرة" "هي اليوم أفضل من أي وقت مضى، لكن علينا بذل مزيد من الجهود، وأمامنا 320 يوما لإنجاز المهمة. فأيامنا باتت معدودة".