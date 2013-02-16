وليام وكيت الزوجان الأكثر إلهاماً للعشاق

أظهر استطلاع جديد للرأي أمس الجمعة، أن دوق ودوقة كيمبريدج، الأمير وليام وكيت، اختيرا على رأس لائحة الزوجين الأكثر إلهاماً في العالم، وتقدما على روميو وجولييت، بطلي أشهر قصة حب للكاتب الإنكليزي وليام شكسبير، وقال الاستطلاع إن "العشاق يعتبرون دوق ودوقة كيمبريدج الأكثر إلهاماً من أي زوجين آخرين".



وأضاف أن ديفيد بيكهام، نجم كرة القدم الإنجليزي، وزوجته المغنية فيكتوريا، احتلا المرتبة الثانية، تلتهما الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في المرتبة الثالثة.



واحتلت المغنية بيونسي وزوجها جاي زي، المرتبة الثالثة، فيما حل روميو وجولييت في المرتبة الخامسة، تلاهما الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل في المرتبة السادسة، وبراد بيت وزوجته إنجلينا جولي في المرتبة السابعة.



وجاء إدوارد وبيلا، بطلا سلسلة أفلام توايلايت، بالمرتبة الثامنة، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا بالمرتبة التاسعة، وحل لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي ليفربول لكرة القدم، ستيفن جيرارد وزوجته أليكس، في المرتبة العاشرة والأخيرة. بحسب ما ذكرت "البيان" الإماراتية.