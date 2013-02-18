سياحة "تحت الصفر".. فندق سويدي مبني بالكامل من الثلوج

أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً شيقاً عن فندق بالسويد تم إنشاؤه هو وكل محتوياته بالكامل من الثلوج، بما في ذلك البهو والبار والأسرة.

جانب آخر من السرير المصنوع من الجليد يقع الفندق في بلدة يوكاسيروي (Jukkasjrvi) بشمال السويد، ويغطي مساحة 59 ألف قدم مربع، وتم بناؤه من 2000 طن من الجليد النهري، و3000 طن من الثلج المختلط، مما يساعد على عدم تهدم المبنى.

زاوية أخرى من الفندق يذكر أن أعداداً كبيرة من الفنانين تأتي من أنحاء العالم إلى الفندق الجليدي كل عام لوضع لمساتهم الفنية في الفندق. فمنهم من يعمل على إنشاء غرف للفندق، والبعض يعكف على صنع بعض أعمال النحت المميزة لتتناسب مع جو المكان.

ويتم إعطاء النصائح للنزلاء بأن يكونوا مستعدين للنوم على مراتب من الثلج مغطاة بجلود الغزلان. فكثير من النزلاء يفضلون النوم على الثلج لليلة واحدة فقط، ثم يطلبون النوم على أسرة عادية.

البار المصنوع من الثلج ويمكن للزوار تناول المشروبات في بار الجليد. ودائماً ما يشتمل الصباح على بعض المشروبات الساخنة للاستعداد لليوم الثلجي.

أما الأنشطة فتشمل القيام بجولات سياحية عن طريق الزلاجات التي تجرها الكلاب، أو ركوب الباصات والسيارات وزيارة التماثيل الجليدية التي تعتبر من المشاريع الترفيهية الرائعة في المكان

