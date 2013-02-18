علم أمريكي إسرائيلي موحّد يستقبل أوباما في تل أبيب

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين بالتصويت على شعار لاستقبال الرئيسي الأمريكي باراك أوباما في زيارته المرتقبة إلى تل أبيب نهاية الشهر القادم.

ووضع نتنياهو صوراً لثلاثة مقترحات على صفحة "فيسبوك" الخاصة به، وناشد الإسرائيليين بالتعبير عن آرائهم عنها واختيار أفضلها، مؤكداً أن الشعار الذي سيحصل على أكبر عدد من المعجبين سيكون الشعار الرسمي الذي سيتم اعتماده أثناء زيارة أوباما.

وشدّد نتنياهو على أهمية أن يكون الإسرائيليون شركاء في اختيار الشعار، علماً بأن جميع الشعارات المعروضة تحمل رموزاً إسرائيلية وأخرى أمريكية وألوان علميّ الدولتين.

ويتضح من التصويت الجاري على صفحة نتنياهو أن الغلبة تتجه لعلم أمريكي إسرائيلي موحّد يحظى بأكبر عدد من المعجبين حتى اليوم، ويدلل هذا العلم على مدى تقارب الطرفين وقوة التحالف بينهما وعلى مصالحهما المشتركة.