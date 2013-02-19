مطعم يجبر زبائنه على إنهاء الطعام تحت طائلة دفع غرامة

بدأ مطعم "هاشيكيو" للمأكولات البحرية، الذي يقع بالقرب من مدينة سابورو اليابانية، بتطبيق إجراء جديد وغريب من نوعه، ألا وهو تغريم كلّ من لا ينهي طعامه، بغرامة مالية تضاف إلى سعر الطبق الذي قد لا يفوق الـ 20 دولاراً أمريكياً، بحسب ما أوردت مجلة التايم الأمريكية.



وخصصت هذه العقوبة بالذات لمن لا ينهي صحن "تسوكو ميشي" الخاص بالمطعم، والمعد من كومة أرزّ فوقها سلمون وكافيار مملح.



وشدد المطعم المذكور في تحذيره الموجه للزبائن، والذي كتب على قائمة الطعام، أنه: "إذا لم تكن قادراً على إنهاء طعامك، عليك أن تقدم تبرعاً مالياً. وهذا بسبب ظروف عمل الصيادين الصعبة والخطيرة، وهو عمل تزهق فيه أرواح كثيرة. وهذا الإجراء مخصص فقط لإظهار الامتنان والتقدير للطعام الذي يقدمونه للعالم".



لعلها لفتة جيدة لكي ينتبه كل مستهلك أو زبون، أن وراء ما يستهلكه أيد عاملة تشقى لكي يحصل على مبتغاه، فضلاً عن تنبيهه إلى ضرورة الحفاظ على موارد الطبيعة، لا سيما الغذاء، وعدم هدرها.