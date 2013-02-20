مطعم "مشاوي النوبة القلبية" يودي بحياة زبون دائم

توفي رجل أمريكي، مواظب على الأكل في مطعم وجبات سريعة يحمل اسماً ساخراً هو "مشاوي النوبة القلبية"، على باب المطعم متأثراً بنوبة قلبية فعلاً، بحسب ما نشرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأول.

ووفقاً للمصادر، فقد تعرض جون ألمان البالغ من العمر 52 عاماً، وهو زبون دائم لمطعم "هارت أتاك غريل"، لنوبة قلبية، بينما كان ينتظر الباص على مدخل مطعمه المفضل.

وتحول هذا الرجل، بحسب ما نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية، إلى جالب حظ لمطعمه المفضل، حتى أن رسماً له بات موجوداً على قائمة وجبات المطعم، مع تحية خاصة من إدارة المطعم له، وقد نشر موقع heart attack grill على صفحته الخاصة في الفيسبوك، عبارات المحبة للزبون "الذي لطالما عرف عنه حبه للمرح وللحياة". وقد توفي جون في المستشفى بعد النوبة بثلاثة أيام.

وقال صاحب المطعم جون باسو إن والدَي جون بالمان توفيا أيضاً جراء نوبات قلبية، وهما في الخمسينيات من العمر.

يذكر أن هذا المطعم يتباهى بأنه يقدم الهمبرغر الأكثر احتواء على السعرات الحرارية في العالم، بشهادة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. وتصل السعرات الحرارية في إحدى وجباته إلى 10 آلاف سعرة، فيما المعدل اليومي الموصى به هو 2000 سعرة حرارية.

