الإفراج بكفالة عن العداء مبتور الساقين المتهم بقتل صديقته

وافقت محكمة في بريتوريا، الجمعة، على الإفراج عن أوسكار بيستوريوس، عدّاء جنوب إفريقي مبتور الساقين، متهم بقتل صديقته ريفاستين كامب بكفالة مالية بلغت 113 ألف دولار.

وإثر موافقة القاضي، ديزموند نير، على الإفراج، ارتفعت أصوات أصدقاء العداء وأفراد أسرته خارج المحكمة احتفالاً بالقرار، في حين لم يظهر أي رد فعل على وجه العداء أثناء قراءة القرار.

وجاء قرار الإفراج بعد أسبوع من التحقيقات التي تتناول ملابسات القضية وظروف قيام بيستوريوس (26 عاماً) بإطلاق النار على صديقته (29 عاماً) في منزله الفخم في بريتوريا في الساعات الأولى من صباح 14 من فبراير/شباط الجاري.

ويقول الادعاء إن بيستوريوس ارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار.

وحسب قرار الإفراج، يتعين على بيستوريوس التوجه إلى قسم الشرطة مرتين في الأسبوع، وتسليم جواز سفره للسلطات، إلى جانب الامتناع عن مقابلة الشهود أو الإقامة في منزله.

وينص قرار الإفراج أيضا على امتناع المتهم عن تناول المشروبات الكحولية.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الرابع من يونيو/حزيران المقبل.