عاصفة ثلجية وسط الولايات المتحدة تقتل شخصين

قتل شخصان وأصيب العشرات في عاصفة ثلجية كثيفة غطّت مساحات واسعة من

وسط الولايات المتحدة، تسببت في خلق فوضى على الطرقات.

وأطلقت السلطات تحذيراتها من انتقال العاصفة الشتوية التي سادت شمال وشرق الولايات المتحدة من كنساس إلى ولاية إيلينوي، حيث يقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة ستستمر في الزحف لتصل إلى الغرب الأوسط.

ووصل ارتفاع الثلوج في ولاية كانساس إلى أكثر من قدم ونصف، حيث أغلقت فيها معظم المدارس إلى جانب ولاية ميسوري، كما ألغيت جميع الرحلات الجوية في مطار كنساس سيتي الدولي.

تسببت العاصفة أيضاً في هطول أمطار بولايات على طول خليج المكسيك، وصدرت تحذيرات من الفيضانات في بعض المناطق.