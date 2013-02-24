ناشطات لحقوق المرأة يندفعن عاريات الصدور نحو برلسكوني

اندفعت ثلاث ناشطات لحقوق المرأة عاريات الصدور باتجاه رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، فيما كان يدخل إلى مركز اقتراع في ميلانو للإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية التي يخوضها كمرشح.

وكتبت الناشطات على ظهورهن: "باستا برلسكوني" (كفى برلسكوني)، وتم توقيفهن على الفور، فيما أدلى رئيس الوزراء السابق بصوته أمام حشد من الصحافيين والمصورين.

والناشطات اللواتي كُن يقفن خلف حشد الصحافيين والمصورين، ركضن وقفزن فوق الحواجز واندفعن باتجاه برلسكوني، لكنهن لم يصلن إليه. وأثار التحرك بعض الفوضى التي سرعان ما هدأت مع توقيف النساء الثلاث سريعاً.