نمور السيرك تعوض غياب السياح في مدينة الحمامات التونسية

تناقلت وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد خبرا عن مغادرة ثلاثة نمور لمخيم السرك في منتجع الحمامات، وأكد شهود عيان لـ"العربية.نت" أن الخبر صحيح.



وأضافت ذات المصادر أنه تم مشاهدة النمور الثلاثة تتجول في شوارع المدينة، على بعد حوالي 1000 متر من مخيم "السرك الإيطالي"، الذي يقوم بعروض في المدينة منذ أيام.



وأكد شهود عيان أن النمور لم تحدث هلعا بين السكان، خاصة وأن السلطات الأمنية تمكنت من التدخل، بمعية العاملين في السرك، وأعادت النمور إلى مخيم السرك.



وتعد مدينة الحمامات من أهم المنتجعات السياحية في تونس، وهي تقع على بعد 50 كلم شمال العاصمة تونس.



وعلق السكان بسخرية على الحادثة، مشيرين الى أن النمور عوضت عن غياب السياح الذين هجروا المنتجع بسبب الأوضاع التي تمر بها تونس.