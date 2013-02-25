البحرينية شيلاء سبت أول خليجية تشارك في "ملكة جمال العالم"

تشارك الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، في مسابقة ملكة جمال العالم لهذا العام، والتي تقام في الهند في مارس/آذار المقبل بعد تأهلها لتصفيات المسابقة النهائية كملكة جمال الشرق الأوسط.

وبذلك تصبح سبت أول فتاة خليجية تشارك في هذه المسابقة العالمية، حسب ما جاء في صحيفة "إيلاف" الإلكترونية.



وطالبت شيلاء مواطني الخليج والوطن العربي بدعمها والتصويت لها لتحقيق لقب المسابقة التي ستذاع على الهواء مباشرة عبر الفضائيات، تزامناً مع احتفال الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي.



وأشادت سبت بدعم أخواتها لها وتقديمهم العون والنصيحة لها خاصة بعد حصولها على لقب ملكة جمال البحرين في العام 2010 مشيرة إلى أنها الآن لا تمثل البحرين فقط وإنما الوطن العربي.