ميشال أوباما تعلن الفائز بأوسكار أفضل فيلم من البيت الأبيض

قامت ميشال أوباما زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بظهور مفاجئ ضمن الحفل الـ 85 لتوزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد في هوليوود، من خلال بث مباشر من واشنطن معلنة فوز "أرغو" بجائزة أفضل فيلم.

وظهرت السيدة الأمريكية الأولى في البيت الأبيض مرتدية فستانا فضيا براقا مشيدة بالأفلام التي قالت إنها ترفع الروح وتوسع أفق التفكير قبل أن تهنئ كل المرشحين للفوز.

وفتحت ميشال أوباما بعد ذلك الظرف وأعلنت فوز "أرغو"، من إخراج بن افليك، بأهم جائزة في حفل الأوسكار.

وبعد لحظات قليلة أعلنت ميشال أوباما عبر حسابها على تويتر أن "إعلان الفائز بجائزة أفضل فيلم في حفل أوسكار 2013 من البيت الأبيض كان رائعا، هنيئا لأرغو" وقد وقعت الرسالة بالحرفين الأولين من اسمها، وأعاد زوجها توجيه التغريدة بـ "رتويت".