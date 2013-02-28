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تهريب الماريغوانا بمدفع.. آخر اختراعات مروّجي المكسيك

المصدر: العربية.نت
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يبدو أن الحاجة أم الاختراع، فقد كشفت الشرطة في مدينة مكسيكالي في المكسيك عن ابتكار فريد من نوعه استعان به مروجو المخدرات لتهريب كميات من الماريغوانا عبر سياج حدودي مع ولاية كاليفورنيا، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقد أعلنت الشرطة المكسيكية أن المدفع مصنوع من أنبوب بلاستيكي، وما يشبه الدبابة المعدنية التي تستعمل الهواء المضغوط من محرك سيارة قديمة من أجل قذف المخدرات المنوي تهريبها.

ويمكن لهذا الجهاز بحسب ما كشفت عناصر الشرطة، إطلاق ما يقارب 13 كلغ من المخدرات.

وقد صادرت الشرطة هذا المدفع بعد أخبار تلقتها من شرطة كاليفورنيا، يخبرهم أنهم صادروا العديد من الطرود المعبأة بالماريغوانا في الآونة الأخيرة. كما تمكنت الشرطة المكسيكية من مصادرة العديد من المدافع المشابهة مؤخراً والتي تستعمل بهدف تهريب المخدرات عبر الحدود.

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