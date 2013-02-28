لأول مرة ملكة جمال بدينات العرب والفائزة تزن 110 كلغ

لأول مرة يكسر العرب القاعدة ويغيّرون قواعد الجمال ومعاييره المتعارف عليها، بانتخابهم ملكة جمال البدينات. الحدث جرى أمس في لبنان ونظمته إحدى القنوات اللبنانية (LBC)، ضمن برنامج اجتماعي يسلط الضوء أسبوعياً على ظواهر تقض مجتمعاتنا.

وقد شاهد المتفرجون مباشرة على الهواء، تباري 10 مشتركات من الأوزان الثقيلة، حضرن من لبنان والدول العربية للتنافس على اللقب، وتراوحت أوزانهن بين 80 و140 كيلوغراماً.

أما لقب ملكة جمال بدينات العرب 2013 فمنح للبنانية إليانا نعمة، البالغة من العمر 21 سنة، والتي تزن 110كلغ. فيما حلت في المرتبة الثانية دنيا كمانا، من طرابلس لبنان، وتوجت زينة هدالي، من تونس، وصيفة أولى.

ويبلغ طول الملكة الجديدة 170 سنتمتراً ووزنها 110 كيلوغرامات. وأبدت الشابة العشرينية ثقة زائدة بنفسها. إذ حين سألتها لجنة التحكيم "عمّا إذا كانت مستعدة لإنقاص وزنها من أجل الرجل الذي تحب"، أتى جوابها شديد الوضوح.

وكشفت أنها تعرضت لمثل هذا الموقف من قبل، حيث اشترط حبيبها إنقاص وزنها قبل الارتباط بها رسمياً، فما كان منها إلا الرفض، لأنها تفضل الشريك الذي يحبها لجمال روحها وشخصيتها، وليس فقط لشكلها الخارجي.

ويبقى اللافت أن المتنافسات عرضن أجسادهن بلباس البحر، في حين فضل بعضهن العرض بالشورت الطويل بدل المايوه. كما أن وجود المشتركة المحجبة نورا زين الدين، 42 سنة من بعلبك لبنان، التي اشتركت لتقول إنه لا عيب في اشتراك المحجبات في المسابقات الجمالية، أضفى لمسة "غير اعتيادية" في مثل تلك المسابقات.

