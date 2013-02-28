محتوى "نيويورك تايمز" وقهوة "ستار بكس" في حزمة واحدة

بات بإمكان عشاق القهوة الأمريكيين أن يقرأوا يوميا 15 مقالا من صحيفة "نيويورك تايمز" الشهيرة مجانا مع فنجان الكابوتشينو أو الاسبرسو لدى مقاهي "ستارباكس" بفضل شراكة بين المجموعتين.

ومن خلال الاتصال بالانترنت عبر الشبكة المستخدمة في مقاهي "ستاربكس" في الولايات المتحدة، يمكن للزبائن الإطلاع على 3 مقالات في 5 فئات مختلفة من الصحيفة عبر الإنترنت.

ويأتي الاعلان عن هذه الشراكة، في حين اعتمدت الصحيفة إمكانية الوصول مجانا، لكن بشكل محدود، الى محتوياتها الالكترونية، وأتاحت فقط قراءة عدد معين من المقالات شهريا لغير المشتركين في خدمتها.

وقالت نائبة رئيس الصحيفة، ياسمين ناميني، إن "ستارباكس هي المكان المناسب لكي توفر صحيفة نيويورك تايمز محتويات رقمية أكبر بشكل مجاني".

وبلغ عدد مشتركي الصحيفة عبر الإنترنت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 680 الف مشترك، أي بزيادة نسبتها 13 % في غضون ثلاثة أشهر.

