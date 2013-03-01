اكتشاف حجر نيزكي يزن 18 كيلوغراماً في أنتاركتيكا

أعلن فريق دولي من العلماء أنه اكتشف حجراً نيزكياً وزنه 18 كيلوغراماً مطموراً تحت جليد شرق أنتاركتيكا، وهو أكبر جرم سماوي يعثر عليه في هذه المنطقة من العالم منذ العام 1988.

والحجر النيزكي هذا أتى ضمن مجموعة من 425 حجرا نيزكيا بلغ وزنها الإجمالي 75 كيلوغراماً جمعت خلال مهمة استمرت 40 يوماً، أجراها علماء على هضبة واقعة على بعد 140 كيلوغراماً من قاعدة الأبحاث القطبية البلجيكية برينسيس إليزابيث أنتاركتيكا.

وقالت فينسيان دوبايي عالمة الجيولوجيا في جامعة بروكسل الحرة "اكتشف هذا الحجر النيزكي ولم كن متوقعا كثيرا ليس فقط على صعيد الوزن، بل لأنه من الاستثنائي إيجاد أجرام من هذا الحجم في أنتاركتيكا، إنه أكبر حجر نيزكي يعثر عليه في شرق أنتاركتيكا منذ 25 عاماً".

وأجرىت المهمة على حقول الجليد الأزرق في نانسن على ارتفاع 2900 متر فريق بلجيكي-ياباني من جامعة بروكسل الحرة والمعهد الوطني للبحث القطبي وجامعة طوكيو.

ونقل الحجر النيزكي البالغ وزنه 18 كيلوغراماً إلى اليابان لدراسته.

وتفيد جمعية "ميتيوريتيكال سوسايتي" أنه تم اكتشاف أكثر من 38500 حجر نيزكي في أنتاركتيكا حتى الآن إلا أن ثلاثين فقط منها كان يزيد وزنها عن 18 كيلوغراماً في شرق أنتاركتيكا.