الممثلة الفرنسية كارول بوكيه تطلق "شهر الفرانكفونية"

في مبادرة لافتة، تفتتح الممثلة الفرنسية المعروفة كارول بوكيه مساء الجمعة أنشطة "اليوم العالمي للفرانكوفونية"، في المركز الثقافي الفرنسي في بيروت. وأُطلق على هذه المناسبة "شهر الفرنكوفونية"، والتي ستمتد على مدار شهر مارس/آذار.

وتُقدم بوكيه في عرضها خطوة جريئة تتمثّل بقراءة نصوص للشاعر الفرنسي المثير للجدل أنطونين آرتو. وهي اختارت أن تقرأ من أرشيفه تحديداً "رسائل إلى جنيكا"، باعتبارها تختصر عبقرية هذا الشاعر، نقلاً عن "الحياة" اللندنية، الجمعة.

وعلّلت الممثلة الموهوبة بوكيه سبب اختيارها شاعراً اتُهمّ بأنه "مجنون" مثل آرتو، قائلة: "إنّه يُمثّل لي الكثير. فهو من الشعراء الذين لم يأخذوا حقهم إلا بعد وفاتهم. وأنا شخصياً لم أكن أفهم قصائده في صغري".

وتابعت: "أمّا اليوم فبتّ من عشاق هذا الشاعر، واكتشفت مع الوقت أنّه من المبدعين الذين يُصبحون أكثر شفافية كلّما اقتربت منهم. وأنا معجبة بلغته وصوره وصدقه ونضاله وصراعه مع أشباحه وأوهامه، وأحسّ بأن أعماله مساحة حميمة أجد نفسي فيها".