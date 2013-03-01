حادثة غريبة.. فجوة تبتلع أمريكياً من غرفة نومه في فلوريدا

قتل أحد سكان فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، بعدما ظهرت فجوة ضخمة بشكل مفاجئ في أرض غرفة نومه، وابتلعت الرجل وسحبته إلى أعماق الأرض.

ووقع الحادث الخارج عن المألوف، والذي علقت عليه عدة محطات إخبارية أمريكية، ليل الخميس/الجمعة في براندون في ضاحية تامبا.

وقد استدعيت السلطات إلى مكان الحادث، واكتشفت عند دخولها المنزل حفرة ضخمة لا يمكن رؤيتها مباشرة من الخارج، ولم تتمكن من التواصل مع الضحية.

وقالت جيسيكا داميكو، الناطقة باسم فرق الإغاثة في منطقة هيلزبورو في تصريح لمحط "سي إن إن" إن الرجل البالغ 36 عاماً "قتل على الأرجح، وما من مؤشر على بقائه على قيد الحياة".

تفاصيل الحادثة المرعبة

وفي التفاصيل أن الرجل فوجئ بالأرض تبتلعه، فصرخ ونادى شقيقه ليأتي لمساعدته في حين كانت الحفرة تتشكل تحت سريره، إلا أن هذا الأخير لم يتمكن من إخراجه منها. وكان في المنزل خمسة بالغين وطفل في عامه الثاني عند وقوع الحادث على ما قالت داميكو.

وأضافت الناطقة أن هذه الحفرة الضخمة التي يقدر قطرها بثلاثين متراً وعمقها بـ15 متراً، لا يمكن رؤيتها من الخارج كلياً، لأنها مغطاة بطبقة من التراب ويمكنها ابتلاع المنزل بكامله.

يذكر أن السلطات الأمريكية التي قالت إن الحفرة تشكلت بطريقة طبيعية، أخلت المنازل المجاورة من سكانها.

