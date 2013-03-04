غرق مطعم عائم على متنه 80 شخصاً في بغداد، مساء الخميس، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، مشيراً إلى سقوط 5 ضحايا على الأقل، لكنه لم يتمكّن من تحديد عددهم.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "عبارة تابعة للنادي اللبناني في منطقة الكرادة (وسط بغداد) غرقت مساء اليوم حين كان على متنها 80 شخصاً".

وأضاف أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الحادث". وأكد مصدر في وزارة الصحة هذه الحصيلة، معرباً عن خشيته من ارتفاع عدد الضحايا.

وأفاد المصدر بأن "انهيار العبارة كان نتيجة زيادة طاقتها الاستيعابية". وعادة ما يشهد المطعم اكتظاظاً مساء الخميس قبل إجازة الجمعة.

وسُمعت أصوات صفارات سيارات الإسعاف التي سارعت إلى المنطقة.