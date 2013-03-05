احتجاجات غاضبة على اغتصاب صبية هندية في مدرسة حكومية

أثارت تقارير بشأن اعتداء جنسي تعرضت له صبية صغيرة في مدرسة تديرها الحكومة في نيودلهي، احتجاجات غاضبة من قبل حشد في المدينة الهندية، الجمعة.

وقام سكان غاضبون بتخريب حافلة تابعة لمؤسسة النقل في دلهي فيحي مانجولبوري بعد أن أكدت تقارير طبية اغتصاب الضحية البالغة من العمر سبع سنوات.

ويأتي الحادث في وقت تحتلّ فيه قضايا سلامة المرأة وقوانين الاغتصاب الصدارة في المداولات داخل البرلمان الهندي بعد زيادة في الآونة الأخيرة في الاعتداءات الجنسية في البلاد، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي لطبيبة علاج طبيعي تبلغ من العمر 23 عاماً على متن حافلة متحركة.

ونددت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، ماماتا شارما، بالحادث، وطالبت بقوانين صارمة فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد المرأة.

وقالت "لن تتوقف مثل هذه الحوادث، ولن يكون هناك تغيير في عقلية المجتمع حتى يتم الإعلان عن عقوبات مشددة".

وأضافت "مع أحدث اغتصاب لقاصر أشعر بأنه يتعين اتخاذ إجراء صارم ضد المدرسين. وعلى الرغم من أن هذه القضية من اختصاص اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل، فإنه خلال اليومين أو الأيام الثلاثة القادمة سيكون عندي فريق تحقيق معين".

