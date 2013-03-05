الأمن الغذائي رسالة معرض البحرين الدولي للحدائق

اختتم معرض البحرين الدولي للحدائق نسخته التاسعة التي شارك فيها 22 دولة و120 عارضاً من عدة بلدان، برسالة واضحة مفادها أن توفير الأمن الغذائي لا يحتمل التأجيل.

واهتم المعرض أيضاً بآخر ابتكارات المكننة وتصميم الحدائق، ووزّع القائمون عليه جوائز للتجارب الزراعية الناجحة.

وحمل المعرض معه براءتي اختراع في المجال الزراعي لجامعة البحرين، بالإضافة إلى تدشين تجربة الزراعة العامودية من دون استخدام التربة. وأوضح الدكتور أشرف عمران أن فكرة الزراعة العامودية تعد تطبيقاً لـ"المدن الزراعية" التي أصبحت حالياً الوسيلة الوحيدة الفعالة لتوفير منتج جيد وأمن غذائي، حسب قوله.



ومن جهته شرح مدير المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي دكتور وحيد أن الدراسات أثبتت أن المردود من الاستثمار في الزراعة هو تقريباً من 35 إلى 40%، معتبراً أن هذا يشجع الكثير من الناس لدخول هذا المجال.



وكانت أجنحة المزارعين والمنتجين البحرينيين الأكثر حضوراً، وأكد وكيل وزارة الزراعة البحرينية خليفة بن عيسي أن السلطات تقدم للمزارعين دعماً فنياً ومالياً عبر دعم الأدوات المستخدمة في الزراعة.