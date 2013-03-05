رجل الـ"باتمان" الغامض في بريطانيا يساند الشرطة

سلم شخص غامض يرتدي ملابس الشخصية السينمائية الشهيرة "باتمان" أو الرجل الوطواط للشرطة، رجلاً مطلوباً أمنياً للاشتباه في ارتكابه جرائم سطو في بريطانيا.

وأظهرت لقطات أخذت من كاميرا مراقبة أمنية، الرجل الذي تقمص شخصية باتمان الذي كرس حياته لمحاربة الجريمة وهو يسلم الرجل المشتبه به والبالغ من العمر 27 عاماً إلى مركز شرطة في برادفورد شمال إنكلترا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتقل واتهم بالتعامل في بضائع مسروقة وارتكاب جرائم احتيال، لكن باتمان اختفى أثناء الليل من دون أن يترك اسمه.

وقالت متحدثة باسم شرطة وست يوركشاير: إن "الشخص الذي أحضر الرجل المطلوب إلى المركز كان يرتدي زي باتمان كاملاً، لكن هويته لا تزال مجهولة".

وقالت الشرطة إن المشتبه به سلم لها في الساعات الأولى من يوم 25 من شباط/ فبراير. ونشرت الشرطة أمس الاثنين، صوراً أخذت من لقطات الفيديو التي تظهر محارب الجريمة المجهول.

