سائقة دراجة فصلتها لحظات عن الموت تحت شاحنة ضخمة

أظهر شريط فيديو تم تداوله مؤخراً، امرأة هندية تقود دراجة نارية صغيرة، في مدينة ناغبور الهندية. ويظهر الشريط لحظة انزلاق دراجة المرأة التي ترتدي الساري الهندي، لتجد نفسها تحت عجلات شاحنة ضخمة.

وتبقى المفارقة أن الشاحنة ظلت تدفع المرأة حتى كادت تصبح تحت رحمة عجلاتها، إلا أنها نجت بأعجوبة وأفلتت من براثن الموت.

ولفتت صحيفة "الاندبندت" الأمريكية، التي نشرت الفيديو أن المرأة أفلتت بطريقة مذهلة، في حين كان سائق الشاحنة يزيد من سرعته، لكن المرأة ورغم أثر الصدمة لم تهدأ ولم تستكن بعد نجاتها، بل أصرت على ملاحقة الشاحنة التي كادت تدهسها وتخطف أرواحها.

ويأتي هذا الشريط ليذكر بالقول المأثور "من كُتب له العمر، لا تقتله شدة".

