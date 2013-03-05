دولة الأغنياء: 1426 مليارديراً ربحوا 800 مليار بعام

في لائحة صدرت عن مجلة "فوربس" الأمريكية بأسماء 1426 شخصاً في العالم يملك كل منهم مليار دولار وما فوق، ما يفيد بأن الثروة المجتمعة لهذه القلة من الأثرياء تضخمت 800 مليار دولار في عام واحد، فقد كانت 4.6 تريليون في 2012، ووصلت بلائحة 2013 إلى 5 تريليونات و400 مليار دولار.

واحتل المكسيكي من أصل لبناني، كارلوس سليم حلو، هذه السنة أيضاً، المركز الأول بثروة بلغت 73 مليار دولار، تلاه بيل غيتس في المرتبة الثانية، ثم الإسباني أمانشيو أورتيغا، خاطف الأضواء من جميع أصحاب المليارات.

تذكر "فوربس" أن أورتيغا تمكن من إضافة 19.5 مليار إلى ثروته بسنة واحدة فقط، وبها أزاح الأمريكي وارن بوفيت عن المركز الثالث مع أن ثروته ارتفعت أيضاً 9 مليارات و500 مليون دولار عما كانت عليه العام الماضي، فاحتل الدرجة الرابعة، وهي المرة الأولى منذ العام 2000 التي لم يرد فيها اسمه بلائحة في "فوربس" بين أول 3 مليارديرات.

أما عربياً، فنجد في اللائحة أن السعودية ولبنان هما في المرتبة الأولى بعدد أصحاب المليارات وحجم ثرواتهم، فمن 40 مليارديراً من 11 دولة عربية، وردت أسماء 8 سعوديين ثرواتهم مجتمعة 55 ملياراً و550 مليون دولار. ووردت أسماء 8 لبنانيين، بينهم 2 في البرازيل، بثروات مجموعها 32 ملياراً و300 مليون دولار، من دون أن نضيف إليهم كارلوس سليم حلو، باعتباره ليس من مواليد لبنان، بل المكسيك حيث يقيم.

في اللائحة أيضاً 7 مصريين، أحدهم يقيم في بريطانيا، وثرواتهم مجتمعة 18 ملياراً و550 مليون دولار، إضافة إلى 5 كويتيين، و4 إماراتيين، و3 مغاربة، مجموع ثرواتهم 22 ملياراً و300 مليون.

أما الثروات المجتمعة لمن هم من مواليد دول عربية أصلاً، لكنهم يقيمون في دول حاصلين على جنسياتها في الخارج، وهم شقيقان لبنانيان في البرازيل، ومصري وسوداني وعراقي وسوري يقيمون في بريطانيا، وأردني يقيم في روسيا، ويمني يقيم في ماليزيا، فثرواتهم مجتمعة هي 31 ملياراً و150 مليون دولار.

وفي الجردة التفصيلية أدناه وضعت "العربية.نت" إلى جانب الاسم درجة كل منهم عربياً، إضافة إلى جنسيته ودرجته التي احتلها عالمياً في لائحة "فوربوس" هذا العام، مع حجم الثروة بالدولار الأمريكي في 2013 مقارنة بما كانت عليه العام الماضي:

1- السعودي الأمير الوليد بن طلال: عمره 58 سنة. درجته 26 وثروته ارتفعت من 18 إلى 20 ملياراً.

2- اللبناني الأصل جوزف صفرا: عمره 75 سنة ويقيم في البرازيل. درجته 46 وثروته ارتفعت من 13.8 إلى 15.9 مليار.

3- السعودي محمد العمودي: عمره 68 سنة. درجته 65 وثروته بقيت كما كانت في العام الماضي، أي 13.5 مليار.

4- السعودي محمد بن عيسى الجابر: عمره 54 سنة ودرجته 166 بثروة بقيت كما في العام الماضي أيضاً، أي 7 مليارات.

5- المصري نصيف ساويرس: عمره 52 سنة. درجته 182 وثروته ارتفعت من 5.1 إلى 6.5 مليار.

6- السعودي سليمان الراجحي وعائلته: عمره 93 سنة. درجته 193 وثروته ارتفعت من 5.9 إلى 6 مليارات.

7- الإماراتي ماجد الفطيم: درجته 376 وثروته ارتفعت من 1.1 إلى 3.6 مليار.

8- اللبناني نجيب ميقاتي: رئيس الوزراء حالياً. عمره 57 سنة. درجته 384 وثروته ارتفعت من 3 إلى 3.5 مليار.

8- اللبناني طه ميقاتي: عمره 68 سنة. درجته 384 وثروته ارتفعت من 3 إلى 3.5 مليار.

9- الإماراتي عبدالله بن أحمد الغرير وعائلته: درجته 437 وثروته 3.1 مليار.

9- المغربي عثمان بن جلون: عمره 80 سنة، درجته 437 وثروته ارتفعت من 2.3 إلى 3.1 مليار.

10- اليمني الأصل سيد مختار البخاري: عمره 61 سنة وهو من حضرموت ومقيم في ماليزيا. درجته 526 وثروته تراجعت من 3.3 إلى 2.75 مليار.

11- السعودي الأمير سلطان بن محمد بن سعود: عمره 59 سنة، وجديد أيضاً في "فوربس" هذا العام. درجته 554 وثروته 2.6 مليار.

12- المصري نجيب ساويرس: عمره 58 سنة. درجته 589 وثروته تراجعت من 3.1 إلى 2.5 مليار.

12- الأردني الأصل زياد المناصير: عمره 47 سنة ويقيم في روسيا. درجته 589 وثروته ارتفعت من 2.1 إلى 2.5 مليار.

13- اللبناني بهاء الحريري: عمره 46 سنة. درجته 613 وثروته تراجعت من 2.5 إلى 2.4 مليار.

13- اللبناني الأصل مويزيس صفرا: عمره 78 سنة ويقيم في البرازيل. درجته 613 وثروته بقيت كما في العام الماضي، أي 2.4 مليار.

14- السعودي محمد العيسى: عمره 88 سنة. درجته 641 وثروته ارتفعت من 2.2 إلى 2.3 مليار.

15- السعودي عبدالله الراجحي: درجته 670 وثروته بقيت كما في العام الماضي، أي 2.2 مليار.

15- المصري محمد منصور: عمره 65 سنة. درجته 670 وثروته ارتفعت من 1.7 إلى 2.2 مليار هذا العام.

15- العراقي الأصل نظمي أوجي: عمره 75 سنة ويقيم في لندن. درجته 670 وثروته ارتفعت من 1.5 إلى 2.2 مليار.

16- المغربي مولود شعبي: عمره 84 سنة. درجته 704 وثروته ارتفعت من 1.9 إلى 2.1 مليار.

17- المصري ياسين منصور: عمره 51 سنة. درجته 736 وثروته ارتفعت من 1.6 إلى 2 مليار.

17- المصري أنسي ساويرس: عمره 84 سنة، درجته 736 وثروته تراجعت من 2.9 إلى 2 مليار.

18- السعودي صالح كامل: عمره 71 سنة. درجته 785 وثروته ارتفعت من 1.7 إلى 1.95 مليار.

18- المصري يوسف منصور: عمره 67 سنة. درجته 785 وثروته ارتفعت من 1.5 إلى 1.95 مليار.

19- السوري الأصل أيمن أصفري: عمره 54 سنة ويقيم في لندن. درجته 792 وثروته ارتفعت من 1.8 إلى 1.9 مليار.

19- اللبناني سعد الحريري: رئيس الوزراء سابقاً. عمره 42 سنة. درجته 792 وثروته ارتفعت من 1.7 إلى 1.9 مليار.

20- الإماراتي عبدالله الفطيم: عمره 35 سنة. درجته 922 وثروته ارتفعت من 1.6 إلى 1.65 مليار.

21- الإماراتي سيف الغرير وعائلته: درجته 1031 وثروته تراجعت من 2 إلى 1.4 مليار.

21- المصري الأصل محمد الفايد: عمره 80 سنة ويقيم في بريطانيا. درجته 1081 وثروته ارتفعت من 1.3 إلى 1.4 مليار.

22- اللبناني أيمن الحريري: عمره 34 سنة. درجته 1088 وثروته ارتفعت من 1.3 إلى 1.35 مليار.

22- اللبناني فهد الحريري: عمره 32 سنة. درجته 1088 وثروته ارتفعت من 1.3 إلى 1.35 مليار.

23- المغربي أنس الصفريوي: عمره 55 سنة. درجته 1107 وثروته تراجعت من 1.6 مليار إلى 1.3 مليار.

24- الكويتي فوزي الخرافي: درجته 1161 وثروته 1.25 مليار.

24- الكويتي جاسم الخرافي: درجته 1161 وثروته 1.25 مليار.

24- الكويتي محمد الخرافي: درجته 1161 وثروته 1.25 مليار.

25- الكويتي قتيبة الغانم: عمره 66 سنة. درجته 1175 وثروته تراجعت من 1.6 إلى 1.2 مليار.

25- الكويتي بسام الغانم. درجته 1175 وثروته تراجعت من 1.6 إلى 1.2 مليار.

26- السوداني الأصل محمد إبراهيم: عمره 66 سنة ويلقبونه باسم "مو" في بريطانيا حيث يقيم. درجته 1268 وثروته بقيت كما في العام الماضي، أي 1.1 مليار.

وتضمنت اللائحة 210 مليارديرات جدد من 42 دولة، بينهم 27 من الولايات المتحدة. وارتفع متوسط الثروات في القائمة بأكملها من3.7 إلى 3.8 مليار. وتوفي 8 ممن كانوا بلائحة العام الماضي، وتم شطب 60 ممن كانوا في قائمة 2012 لتراجع ثروة كل منهم إلى أقل من مليار دولار.

وبلغ عدد مليارديرات الولايات المتحدة 442، يليهم 386 من منطقة آسيا والمحيط الهادي، ثم 366 من أوروبا، و103 من دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما القارة الأمريكية، باستثناء الولايات المتحدة، ففيها 129 مليارديراً، فيما ارتفع عدد النساء من 104 إلى 138 مليارديرة، منهن 50 أمريكية، و35 أوروبية، و22 من آسيا والمحيط الهادي. أما من إسرائيل فضمت اللائحة 17 مليارديراً، أغناهم عيدان عوفر الذي احتل الدرجة 182 بثروة بلغت 6.5 مليار دولار.

