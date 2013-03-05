مغامر سعودي يقفز من برج "ماكاو" الصيني

أقدم أحد المغامرين السعوديين على تجربة القفز من منصة شاهقة، يبلغ ارتفاعها 233 متراً في برج "ماكاو" في شرق الصين، الكائن في منطقة "ماكاو" الصينية، والذي يصنف ضمن أعلى وأشهر أماكن القفز في العالم، بعد الجسر المعلق فوق نهر أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبلغ ارتفاع البرج 338 متراً، بما يعادل أكثر من 75 طابقاً.

وذكرت صحيفة "صدى" السعودية في هذا الإطار أنه يمكن الصعود لأعلى البرج عبر مصاعد كهربائية سريعة وآمنة في مدة زمنية لا تزيد عن دقيقتين. وقد تم افتتاحه في التاسع من ديسمبر/كانون الأول من عام 2001.