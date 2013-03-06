باتمان" البريطاني.. كان مجرد مزحة

لم يكن "باتمان" حقيقياً يحارب الجريمة، بل كان مجرد عامل توصيل طلبات يمزح.

فبعد يوم من تصدره لعناوين الأخبار في أنحاء العالم بدعوى قيامه بتسليم شخص مطلوب أمنياً للشرطة البريطانية وهو يرتدي زي باتمان أو الرجل الوطواط تلك الشخصية السينمائية الشهيرة والمعروفة بمكافحة الشر والجريمة، اتضح أن هذا الرجل الغامض هو عامل توصيل طلبات يدعى ستان وأنه صديق للشخص المشتبه به.

وكان ستان تسبب في إرباك شرطة برادفورد في شمال انكلترا، عندما أحضر لها شخصاً يبلغ من العمر 27 عاماً يشتبه في ارتكابه جرائم سطو في الساعات الأولى من يوم 25 من شباط/فبراير قبل أن يختفي أثناء الليل.

ونشرت الشرطة لقطات فيديو التقطت بكاميرا أمنية للواقعة أول من امس الاثنين، وبعد الكثير من التكهنات كشف الرجل المقنع عن شخصيته الحقيقة لوسائل الإعلام أمس الثلاثاء، وقال إنه ليس متقمصاً لشخصية باتمان لمحاربة الجريمة لكنه مجرد سائق يعمل في مجال توصيل الطلبات للمنازل ويدعى ستان وربي يبلغ من العمر 39 عاماً.

وأضاف أنه لم يحضر الشخص المشتبه به الشرطة لكنه ببساطة وافق على مرافقة صديقه للشرطة ليقدم له دعماً معنوياً وأنه كان يرتدي ملابس باتمان على سبيل الدعابة.

كما أوضح أنه ذهب إلى استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن لمشاهدة مباراة لفريق برادفورد سيتي في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية وكان يرتدي هذه الملابس التنكرية بهذه المناسبة. وحينما كان هناك تلقى اتصالاً من صديقه ووافق على توصيله أثناء عودته من لندن. وقال إنه كان يريد الذهاب مباشرة الى هناك، "وكنت أرغب في النوم إذ كانت الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل".

