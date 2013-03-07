أسد يفترس عاملاً في حديقة للحيوانات بكاليفورنيا

أعلن مسؤولو إنفاذ القانون في مقاطعة فريسنو، أن أسداً من نوع إفريقي هاجم موظفاً وقتله في حديقة خاصة للحياة البرية بوسط كاليفورنيا.

وقال المقدم روبرت ميلر، المتحدث باسم قائد شرطة مقاطعة فريسنو، إن رجال الشرطة الذين استجابوا لبلاغات عن إصابة شخص في حديقة كات هيفن في منطقة دانلاب بكاليفورنيا، عثروا على شخص مصاب بجروح خطيرة داخل قفص الأسد. وأضاف: "لا نعرف ماذا حدث وأدى للهجوم لأنه لم يكن هناك شهود".

إلى ذلك، كشف مكتب قائد الشرطة في بيان مكتوب أنه عقب الهجوم حاول عامل آخر صرف انتباه الأسد بعيداً عن الضحية وإدخاله إلى قفص آخر، لكن محاولاته باءت بالفشل. وقال البيان: "أطلق رجال الشرطة النار على الأسد وقتلوه لإنقاذ الضحية لكنه لفظ أنفاسه في مكان الحادث".

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من ممثلي حديقة كات هيفن التيتديرها جماعة بروجيكت سرفايفل في دانلاب، التي تقع على بعد حوالي 40 ميلاً شرقي مقاطعة فريسنو.