كلب يُنقذ صاحبته من الانتحار

أنقذ كلبٌ صاحبته التي كانت تحاول الانتحار في منزلها من خلال دفعها، ما أدى إلى تحويل بندقية الصيد التي كانت وضعتها باتجاه قلبها، على ما قالت الشرطة.

وكانت هذه المرأة، البالغة 63 عاماً، خرجت إلى حديقة منزلها في منطقة أفينيون (جنوب شرق فرنسا)، وهي تحمل بندقية "22 لونغ رايفل" بنية الانتحار.

وبعدما جرّبت البندقية لتتحقق من أنها تعمل بشكل جيد "وجّهت المرأة البندقية إلى قلبها"، على ما أفاد عنصر في الشرطة.

وأضاف "عندما كانت تهمّ بالضغط على الزناد قفز عليها كلبها، ما أدى الى تحويل وجهة الرصاصة"، مشيراً الى أن الكلب "شعر بما يحصل على الارجح" ودفعها من أجل إنقاذها.

وعثر زوج المرأة الستينية عليها وقد أصيبت في الصدر لكنها لم تفقد الوعي وحياتها ليست بخطر. وأوضح الشرطي أن "الكلب متأثر على ما يبدو كثيراً" بما أقدمت عليه صاحبته.