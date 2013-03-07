معهد جورجيا للتكنولوجيا يصنع روبوتاً محارباً بديلاً عن البشر

يعكف معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة على إنجاز محارب من نوع آخر. إنه مقاتل آلي يمكنه تعقب المتطرفين، وكشف أماكن اختبائهم، ويقاتل عوضاً عن البشر، وفي مرحلة متقدمة سيقاتل في ساحات المعارك.

يبدو أنه لن تكون الطائرات من دون طيار هي نهاية التكنولوجيا الحربية، حيث سيكون هناك محارب آلي شامل بديل في الحروب عن البشر. هذا ما يقوم به معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. صناعة روبوت حربي قادر على رصد المتمردين والمسلحين غير القانونيين من خلال نماذج مزود بها.

ليس ذلك فحسب، فهذا الجندي الآلي قادر على رسم خرائط لمخابئ العدو في المعارك، وإتاحة الفرصة للجندي البشري بالحصول على معلومات دقيقة من مسافة آمنة قبل الهجوم.

يهدف مشروع الروبوت القاتل إلى تغيير موازين القوى من خلال قدرته في مرحلة متقدمة على العمل، كالجراد أو الحشرات، للقتال بالذخيرة في ساحة المعركة.

يخضع هذا الجندي الآلي إلى عملية برمجة دقيقة، كما يقول معهد جورجيا، ليتوافق وقوانين الحروب الدولية وقواعد الاشتباك، لكن ماذا لو خرج عن سيطرة مبرمجيه؟