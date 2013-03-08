سيدة تضع مولودها في أحد قطارات لندن

وضعت امرأة مولودها بمساعدة الركاب في أحد قطارات العاصمة البريطانية لندن، حيث كان القطار متوقفاً لأسباب فنية في ساعات المساء، وخلال فترة الانتظار كانت إحدى الراكبات تضع المولود ليتبين أنها أنثى وأنها بصحة جيدة.

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال متحدث باسم الشركة المشغلة للقطارات، إنه ليس معروفاً من هم الركاب أو الشخص الذي ساعد السيدة على الولادة، إلا أن الطفل المولود خرج إلى الحياة بصحة جيدة ودون أي مشاكل صحية.

وأوضح المتحدث أنه "في حالات الطوارئ الصحية فإن المفترض أن يتم الاتصال بقائد القطار، الذي يوعز بتقديم خدمات الإسعاف الأولي، لكن يبدو أن الركاب طلبوا المساعدة مباشرة من خارج القطار".

وكتبت الأم التي وضعت مولودها في القطار على "تويتر": "رزقت بمولودة أنثى ولدت عند الساعة 18:18 في الطريق من محطة فيكتوريا وسط لندن إلى أشفورد. الوالدان يشكران كل الذين قدموا المساعدة".