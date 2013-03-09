زحمة السير بأكبر 30 مدينة في العالم تكلف 266 مليار دولار

تكلف أزمات السير في أكبر 30 مدينة في العالم 266 مليار دولار في السنة الواحدة، على ما جاء في دراسة أجرتها مجموعة "رولان بيرجيه" ونشرت نتائجها الجمعة.

ولفت المشرفون على هذه الدراسة إلى أن "التنقل هو مفتاح ازدهار الاقتصاد، لكن النمو السكاني وازدياد حركة السير في المدن الكبيرة في العالم يؤديان إلى شلل".

واعتبروا أن الحل يكمن في "ربط معطيات النقل بوسائل النقل"، واقترح المكتب إرساء شبكة وصل بين وسائل النقل المختلفة، من سيارات خاصة ووسائل نقل عام وسيارات كهربائية، بغية السماح للركاب بالانتقال من وسيلة إلى أخرى، حسب حاجاتهم.

وجاء في هذه الدراسة أن " تكامل وسائل النقل المتعددة من شأنه أن يؤثر إيجابا على البيئة ونوعية الحياة، وهو يسمح أيضا بادخار 266 مليار دولار في السنة الواحدة في أكبر ثلاثين مدينة في العالم".

وخلصت الدراسة إلى أن عدة شروط ضرورية لهذا التكامل هي متوفرة حالياً، من قبيل "الأجهزة المحمولة وتكنولوجيات النقل السريع والحوسبة السحابية" والهواتف الذكية.

