وفاة أكبر معمرة أردنية عن عمر ناهز 111 عاماً

توفيت أكبر معمرة في الأردن، الحاجة فضة أحمد صمادي، الجمعة عن 111 عاماً في مستشفى حكومي في عجلون (شمال)، على ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونقلت الوكالة عن ابنها البكر إبراهيم الصمادي، قوله إن "والدتي من مواليد عام 1902 وكانت تتمتع بصحة جيدة وبكامل قواها العقلية حتى آخر لحظة قبل وفاتها في مستشفى الإيمان الحكومي في مسقط رأسها في عجلون (73 كلم شمال عمان)".

وأوضح "إنها كانت تسرد علينا قبل وفاتها حكايات عن طبيعة معيشة سكان مدينة عجلون التي كانت تمتاز بالبساطة وضنك العيش وحكايات تتعلق بالطواحين القديمة وأودية عجلون وينابيعها، بالإضافة إلى مهن الزراعة وتربية الأغنام التي كانت تشكل مصدر المعيشة في تلك الفترة".

وأضاف "لفظت الوالدة أنفاسها الأخيرة الجمعة بعد حياة من العطاء والتضحية من تربية الأبناء والعمل، حيث كانت من السيدات اللواتي عملن من أجل لقمة العيش إلى جانب زوجها المرحوم الحاج محمد سلامة البدوي الصمادي".

ولم توضح الوكالة سبب الوفاة.