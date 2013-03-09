"أفضل مطعم في العالم" يصيب زبائنه بعوارض مرضية

أعلن مطعم دنماركي اختير كـ"أفضل مطعم في العالم"، السبت أنه سيعيد الأموال التي دفعها حوالي 60 شخصا من زبائنه بعد إصابتهم بعوارض مرضية إثر تناولهم طعام العشاء في المطعم في فبراير/ شباط.

وأشار هذا المطعم في كوبنهاغن واسمه نوما في بيان إلى أن تحاليل أجريت سمحت بتحديد سبب إصابة زبائن المطعم بعوارض قيء وإسهال وهو فيروس يدعى نورواك غالبا ما يكون وراء أمراض معوية، تم انتقاله بسبب عدوى من طاقم المطعم.

وأشارت الإدارة إلى أنه بعد إجراء هذه التحاليل، "تم إعلام الزبائن بالأمر وعرض عليهم أما العودة لتناول عشاء جديد أو استعادة الأموال التي دفعوها".

وأضافت "وافق عدد من الزبائن على العودة إلى (مطعم) نوما".

ويتعين دفع 1500 كرون دنماركي (حوالي 260 دولارا) للاستفادة من قائمة طعام من دون مشروب في هذا المطعم الذي صنف في أعلى قائمة المطاعم في العالم خلال أعوام 2010، 2011 و2012 من جانب مجلة ريستورنت البريطانية.

وكشفت السلطات الصحية الدنماركية الجمعة أن 63 شخصا عانوا حالات تسمم غذائي بعدما تناولوا العشاء بين 12 و16 فبراير/ شباط.

وأوضح مطعم نوما أنه قام بتعقيم مطابخه لكن في وقت متأخر وذلك بسبب مشكلة في التواصل الداخلي.

وأوضح المطعم أن "نوما تلقى أول رسالة إلكترونية من زبون دنماركي في 14 فبراير/ شباط. هذه الرسالة تلقاها موظف لا يتكلم اللغة الدنماركية ونقلها إلى مدير المطعم الجمعة 15 فبراير/ شباط "، إلا أن المدير غادر المطعم في ذلك اليوم لتمضية عطلة نهاية الأسبوع من دون الاطلاع على بريده الإلكتروني بحسب مسؤوله الإعلامي.

