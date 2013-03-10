القضاء المصري يُوقف تنفيذ حكم غلق "يوتيوب"

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري‏، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة‏، بوقف تنفيذ الحكم السابق إصداره من المحكمة، والقاضي بغلق موقع التواصل الاجتماعي "يوتويب" لمدة شهر على خلفية بثه للفيلم المسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وذلك في ضوء الاستشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.

وجاء حكم المحكمة بوقف التنفيذ لحين الفصل في الجانب الموضوعي من القضية، والذي لايزال متداولاً أمام المحكمة.

وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة، لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، وأضافت أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج مصر وتابع للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي.

كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري ضد كلٍّ من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة المصرية "نايل سات" لغلق 7 قنوات معارضة للنظام العام وقطع إشارة البث عن كل من قنوات "دريم" و"النهار" و"cbc" و"أوربت" و"القاهرة والناس" و"o tv" وmbc" إلى جلسة 23 مارس الحالي لإعلان المدعين.